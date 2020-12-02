لو خارج بالليل.. إجراءت لابد من اتخاذها قبل التحرك بسيارتك بعد إغلاق الورش

أعطال السيارات لا تنتهي، وقد يتعرض لها أي شخص على الطريق، ولتجنب حدوث ذلك وتحديدا بعد إغلاق ورش ميكانيكي السيارات الواقعة داخل الكتل السكنية، وفقا لقرار الغلق الجديد من الساعة 6 مساءً في الشتاء، هناك عددا من الاجراءات يجب على قائدي المركبات والسيارات الخاصة اتباعها قبل الخروج بالسيارة من المنزل .

إجراءات الكشف على السيارة قبل بدء الرحلة:

- يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك .

- يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك، ولابد من أخذ زجاجة مياة صالحة لاستخدامها في حال الحاجة اليها.

- يجب فحص الزيت قبل التحرك والتأكد من سلامته، وأنه ليس هناك حاجة لزيادته أو تغييره.

- يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدا قبل التحرك.

- يجب عدم السير بالمركبة وبها بعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

- يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقت لأعين الآخرين أو لا يؤدى إلى الإقلال من كفاءة الرؤية في أثناء القيادة الليلية.

- يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة، ويجب عند اختبار الفرامل التأكد من أنه ليس هناك عجلة تتوقف قبل أخرى، أو أن السيارة تنحرف يمينا أو يسارا عند الضغط على الفرامل، أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.

كيف تتعامل مع السيارة أثناء الرحلة إذا واجهك عطل؟

- إذا انفجر الإطار أو فرغ من الهواء يجب عدم التوقف بغرض الحفاظ على الإطار، الأفضل من ذلك اختيار مكان آمن للتوقف وتغيير الإطار.

- إذا لزم منك الوقوف على الطريق لابد من وضع العلامات التحذيرية طبقا لسرعة الطريق وحالة الخطر، بحيث تحقق أكبر قدر من التحذير، وتكون من 100: 500 قدم من مكان التوقف الطارىء.

- يجب النظر إلى العدادات على فترات لمراقبة حالة السيارة.

- يجب عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة، وكذا بأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج مركبتك.

- في حالة حدوث حريق يراعى عدم إطفاء المحرك إلا بعد توقف السيارة في مكان آمن .

- يراعى عدم فتح الكبوت عند إطفاء الحريق إن أمكن، والبحث عن أي فتحة لتوجيه طفاية الحريق من خلالها مثل الشبكة الأمامية .

- يراعى عدم إطفاء الحريق بمنطقة الموتور بالماء، ويمكن الاستعاضة عن طفاية الحريق بالرمل أو بطانية.

- يجب عدم فتح غطاء الرادياتير في أثناء ارتفاع درجة حرارة السيارة.