وحيد حامد يشكر رزق الله وأبو حطب وخفاجة: فرسان مشواري السينمائي

وجه السيناريست وحيد حامد، الشكر والتقدير للكثير من الشخصيات ووصفهم بـ"الفرسان" الذين وقفوا معه طوال مشواره الطويل، وذلك أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية الـ42، والذي يُعرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC".

وقال حامد، إن هناك أسماء عظيمة وقفوا بجانبه في مجال التمثيل والإخراج والنقد، وطلب توجيه التحية والتقدير للراحل العظيم يوسف شريف رزق الله، والذي تعلم منه الكثير، ووصفه بأنه أول شخص اصطحبه لمهرجان "كان" منذ سنوات عديدة.

وتابع: "ده كان صاحب فضل كبير جدا، أذكر من أصحاب الفضل أيضًا المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب، اللي خلاني أكتب كلمة حوار رقية نظيفة، وأشكر المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة، صاحب الفضل".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.