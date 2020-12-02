وحيد حامد: عشت زمن السينما الجميلة وشريف عرفة شريكي في معظم أفلامي

قال السيناريست وحيد حامد، إنه عمل مع نجوم كبار ومحترمين على مدى تاريخه الطويل: "عشت في زمن جميل، فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي، واشتغلت مع مخرجين كبار أفادوني واتعلمت منهم زي سمير سيف، وعاطف الطيب".

وأضاف حامد، خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي يعرض حفل افتتاحه على شاشة "DMC": "لو عديت لكم النجوم الكبار اللي اشتغلت معاهم خايف أنسى حد، اشتغلت مع أجيال متعددة، يسرا ونبيلة ونادية ومنة ومني، الحمد لله".

وأشار السيناريست، إلى أن له صديق شاركه أغلب أفلامه وهو شريف عرفة: "طول عمره كان سند قوي بالنسبة لي، لو أنا ذكرت كل الناس مش هفتكر أدي لكل واحد حقه، بحبكم جدا وحبيت أيامي وأنا عايش في السينما الجميلة".

وتابع: "بشكر الإبن والأخ محمد حفظي، الذي تفضل بتكريمي هذا العام، وفريق العمل، وبتمنى للكل التوفيق والنجاح والتألق، وتفضل مصر منورة بالفن والسينما الجميلة".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، وقدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.