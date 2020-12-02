نجوم المجتمع والأعمال والفن يشاركون فى حفل الانطلاق الرسمى ل Dolato Gelateria من مصر

شهدت القاهرة حفل الانطلاق الرسمى ل Dolato Gelateria من خلال الفرع الجديد لها بمول Almaza Avenue بمنطقة هليوبوليس ، شارك في حفل الافتتاح نخبة من رموز ‏ المجتمع و الاعمال والفن والرياضة والإعلام .

كما تستعد لافتتاح العديد من الافرع الجديدة وتملك خطة للتوسع في السوق المصري وكان من المقرر الانطلاق الرسمى لها وافتتاح عدد من الفروع اول العام الحالى الا ان جائحة كورونا اجلت الانطلاق الى هذا الوقت .

وحقق الفرع الاول بمنطقة التجمع الخامس شهرة واسعة وكسب ثقة المستهلك في فترة قياسية وتعمل Dolato الان على الانطلاق بافتتاح سلسلة متاجر في القاهرة الكبرى ، لتلبية كل الاذواق من منتجات الأيس كريم عالية وفائقه الجوده والمصنعه من منتجات ومواد وخامات طبيعية وصحية طبقا لأعلي المواصفات العالمية في صناعة الآيس كريم الطازجه .

شارك في حفل الافتتاح السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة و عدد كبير من رجال الأعمال منهم المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال و المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك و رجل الأعمال عبد الله حلمى ابو عيطه و سيدة الاعمال منى السويدي ونيفين عبد الخالق رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في جمعية رجال الأعمال وفاتيما زين مديرعام برايم هيلث ومن نجوم الرياضة الكابتن مؤمن زكريا والفنانة ايتن عامروالاعلامية شيما صابر وزار الفرع الجديد السفير جريج لويس سفير نيوزيلندا بالقاهرة وابدى اعجابه الشديد بمنتجات Dolato ... وقد شارك المدعوين فاعليات وحفلات الافتتاح على مدار ثلاثة ايام التى تم تنظيمها باسلوب جديد ومبهر فى مصر.

هذا وتعد الان Dolato Gelateria فرع جديد لها قريبا سيكون الأول من نوعه بالشرق الاوسط .