قيادي بفتح: نتمنى اختفاء ترامب ونتنياهو من المشهد السياسي في 2021

قال الدكتور أيمن رقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن تلقي مليار دولار اليوم، من أموال المقاصة التي امتنعت السلطة الفلسطينية عن تلقيها منذ 6 أشهر، سينعش الاقتصاد الفلسطيني الراكد.

وأضاف "رقب"، خلال مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية لقناة “ten” أن السلطة الفلسطينية أخطأت عند الامتناع عن الاستلام بالتزامن مع وقف التنسيق الأمني والسياسي لأن ذلك أضر الاقتصاد وتوقف رواتب الموظفين وإسرائيل لا تمن على الشعب الفلسطيني بل تأخذ 1% على إجمالي المبلغ.

وأوضح رقب أن عودة التنسيق بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، يعدم تقديم أوراق اعتماد للإدارة الأمريكية الجديدة، لكن ذلك تم بتنازلات مجانية، وكان يجب الانتظار لحين وضوح موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، التي سيرأسها الرئيس جو بايدن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

وذكر أن قوات الاحتلال تبني مستوطنات على بيت ثقافة فلسطيني والسلطات الفلسطينية أدركت بعد تجربة الـ 6 أشهر أن الصراع لصالح سلطات الاحتلال ولن يكون هناك اشتباك عسكري أو عصيان مدني بسبب الظروف المالية الصعبة في دولة فلسطين.

وتمنى القيادي بحركة فتح فوز عرب 48 بعدد أكبر من المقاعد ليكون ممثلين عن العرب في دولة الاحتلال مع صعود التيارات اليمنية متمنيا في الوقت ذاته أن يغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والرئيس الامريكي دونالد ترامب عن المشهد في عام 2021 ليوجد رئيس وزراء آخر في إسرائيل الذي كان عبء كبير على الدولة الفلسطينية.

وطالب بتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في أقرب وقت حتى يتم التحرك ضد الكيان المحتل وعد انتظار تغير الأمور عن طريق الولايات المتحدة أو إسرائيل.