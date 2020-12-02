شريهان: قلبي فرحان بتكريم منى ذكي ووحيد حامد في القاهرة السينمائي

أكدت الفنانة شريهان، سعادتها بتكريم وحيد حامد ومنى ذكي، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

وكتبت شريهان، عبر حسابها الخاص على تويتر: "قلبي فرحان وفخور بتكريم⁧‫ منى زكي‬⁩ ⁧‫ووحيد حامد،‬⁩ في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تستحقوا 1000 تكريم وتكريم".

ووجه السيناريست وحيد حامد، الشكر والتقدير للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي، عقب تكريمه: "عاوز أقول الحمد لله مرارًا وتكرارًا، بشكر حضراتكم جدًا عشان انتم من عشاق السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير من الإخلاص والتفاني".

وأضاف حامد، أنه يعتقد أن الكثيرين سيتذكرون له أفلامًا أسعدتهم بقدر ما: "أولا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير أوي على مدار مشوار طويل، وكان من الصعب جدا إني أقف في مكاني ده لولا حبكم ولولا دعمكم، ولولا دعمكم وحبكم للسينما والمخلصين للسينما".

كما أعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها البالغة بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مع السيناريست وحيد حامد، حيث قالت: "ده شرف مش عادي، وحيد حامد اتربيت على كلامه، وعلى جزء من فيلم عادل إمام في اللعب مع الكبار، لما قال أنا بحلم، أنا بحلم".

وأضافت أنها ستظل طول الوقت تحلم: "مفيش حد اشتغلت معاه سواء أمام أو خلف الكاميرا إلا واستفدت منه، حتى عامل الكاميرا، بشوفه فنان لأنه بيكون فاهم المخرج عاوز يوجه الكاميرا من أنهي زاوية، ممتنه أوي في الشغلانة دي وإني بمثل، وإني بحس بالناس".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.