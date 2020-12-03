هيئة الدواء لـ"الوزراء": لا توجد نواقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات "التأمين الصحي"

أكدت هيئة الدواء المصرية عدم وجود أى نقص فى أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل، وأضافت فى ردها على المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء أن جميع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكافة المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحى متوفرة، ومخزونها الاستراتيجى آمن ومُطمئن تماماً، ويتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير أى نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية، حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل حالياً من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية «الأنسولين - الضغط - الرعاية - الطوارئ - السكر - الأورام - صبغات الأشعة -الشلل الرعاش - مشتقات الدم - المناعة - المحاليل الوريدية - التخدير - أدوية علاج أعراض فيروس كورونا»، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، والمستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

"زايد": التحول الرقمي يضمن حصول المواطنين على الخدمة بأعلى جودة

فى سياق متصل، استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الأول، المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطبيق نظام الميكنة والتحول الرقمى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بحضور الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحى الشامل، والمهندس خالد محروس، رئيس مجلس إدارة مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربى، وحسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، ومى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، وعدد من الممثلين عن هيئات التأمين الصحى الشامل، والرعاية الصحية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع موقف محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل من حيث معدلات الإنشاء والتطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية التى ستعمل ضمن المنظومة الجديدة، ومعدل تسجيل الأسر، والانتهاء من وضع خطط التدريب للفرق الطبية، تمهيداً للتشغيل التجريبى للمنظومة تباعاً بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس.

وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من تجهيز جميع المنشآت الطبية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية بالأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الكمبيوتر، والتابلت، وماكينات خدمة العملاء، والانتهاء من الميكنة والربط الإلكترونى بين جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظتين، واستكمال تسجيل ملفات طب الأسرة إلكترونياً، بحيث يتلقى المواطنون الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبى للمنظومة.

وأشارت إلى أن الميكنة والتحول الرقمى لهيئة التأمين الصحى الشامل يضمنان تحقيق المساواة فى حصول جميع المواطنين على الخدمات الطبية بأعلى جودة دون أى عقبات تواجههم، كما أكدت على تذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للتحول الرقمى بالمنظومة الجديدة.

وأكدت «زايد» استمرار العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل وفقاً للمعدلات الزمنية المحددة، خاصة فى ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا، مع استمرار تلقى القوى البشرية التى تعمل ضمن المنظومة التدريب اللازم خلال الجائحة، وفقاً لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكدت الوزيرة أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى تنفيذ مشروعات الصحة خاصة منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التعاقدات مع الشركات المنفذة لمشروع نظام التحول الرقمى والميكنة للمنظومة وفقاً للبروتوكول الموقع بين كل من وزارات الصحة، والإنتاج الحربى، والاتصالات، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، موجهة الشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربى لدعمه الكامل واللامحدود لتطبيق مشروع «الميكنة» بأعلى جودة وفقاً للمعايير العالمية والمعدلات الزمنية المحددة.

وزير الإنتاج الحربى: نسعى لتذليل أي تحديات

من جانبه، وجه المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ما تبذله من جهد فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، معرباً عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة لنجاح هذا المشروع الذى يتم على المستوى القومى، كما أكد الوزير «مرسى» تسخير كافة الإمكانيات لنجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل وتذليل كافة التحديات التى قد تواجه العمل بالمنظومة الجديدة.

وأكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، تلبية جميع الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجى للمنظومة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات منظومة التأمين الصحى الشامل وفقاً لأحدث النظم العالمية التى تضمن المأمونية والسرية التامة للبيانات، بالإضافة إلى التأكد من صحة جميع البيانات للمواطنين ومراجعتها من قبل هيئة الرقابة الإدارية.