يوسف فرانسيس: أنا مخرج بيكتب أفلامه وإلهام شاهين جريئة جدا

قال المخرج أمير فرانسيس، إن الأعمال التي يعكف على كتابتها دائما ما يسعى إلى إخراجها، حيث إن أغلب الأعمال التي قام بإخراجها كانت من تأليفه هو: "بعتبر اني مخرج أحيانا بيكتب أفلامه".

وأضاف فرانسيس، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، في حلقة خاصة من مهرجان القاهرة السينمائي، والمذاع على فضائية "DMC"، أن فيلمه "حظر تجول"، والذي جرى تصويره في شوارع شبرا، قام بكتابته وتصويره وإخراجه بنفسه، حيث إنه وأثناء كتابته للعمل كان يرى الفنانة إلهام شاهين، في شخصية بطلة العمل: "كان نفسي أجرب اشتغل معاها، هي جريئة جدا ومش بتخاف ومش بتفكر في شكلها وبتقتحم الأدوار".

وأوضح أنه تعامل مع الفنانة أمينة خليل، في "خانة اليك" بشكل محدود، حيث عثر فيها على شخصية فنانة حقيقية تدرك الأدوار القوية التي من المفترض الظهور فيها، كما أنها لا تستهلك وقتا كبيرا من مؤلف أو مخرج العمل حتى تستوعب الدور وتؤديه على أكمل وجه.

وأكد أن أمينة، دائما ما تستطيع استشراف التفاصيل المتعلقة بالأعمال الدرامية، كما أنها تقوم بتوجيه المخرج في بعض الأحيان: "كان عندنا دور صعب بيتطور على مراحل، وقعدنا سنتين لتحضير العمل ولكن لأسباب أخرى".

وأشار إلى أن الفنانة إلهام شاهين، قامت بمساعدته في تعظيم دورها في العمل الدرامي الأخير: "هي كانت أجرأ مني في شكلها اللي ظهرت بيه في الفيلم".

وتابع: "اللي كان قالقني أول يوم تصوير، وأنا تعمدت تصوير العمل بالترتيب، وأمينة والفنانة إلهام شاهين، لم يلتقيا منذ سنوات، وحسيت أول يوم تصوير إن عندي اتنين أغراب عن بعض لسه بيتعرفوا على بعض، والدفء الإنساني اللي حصل بينهم في الفيلم هو نفسه اللي حصل بينهم في الحقيقة".