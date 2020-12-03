قبل ساعات من غلق باب الحجز.. تفاصيل الـ820 شقة بأرض مطار إمبابة

820 شقة طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري بمنطقة أرض مطار إمبابة، كاملة التشطيب، بداية من 16 نوفمبر الماضي، على أن ينتهي الحجز اليوم.

ويصل سعر المتر المسطح بشقق منطقة أرض مطار إمبابة إلى 5 آلاف جنيه، وبذلك تصل أسعار الوحدات المطروحة بالمنطقة إلى 450 ألف جنيه للوحدة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، أنه على العميل الراغب في التقديم لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الحالي، أن يعجل بعملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الساعات الأولى من اليوم.

وأكدت "عبد الحميد" أنه بانتهار اليوم، لم يستطع أي مواطن الدخول على الموقع الإلكتروني وحجز وحدة سكنية.

"الوطن" تنشر تفاصيل وحدات أرض مطار إمبابة، خلال السطور التالية، قبل غلق باب الحجز بساعات.

طريقة التقديم على تلك الوحدات:

سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة "أون لاين" (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها؛ لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات).

طريقة التخصيص:

التخصيص يكون بأسبقية الحجز "أون لاين".

نظام سداد باقى قيمة الوحدة:

في حالة حجز الوحدة، يُستكمل سداد 25%، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

وتسدد الـ(75%) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية، متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، فيما يزيد على الـ3 سنوات، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى (2% + 0.5% مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

شروط الحجز والاشتراطات العامة:

- يشترط في المتقدم للحجز، أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- أن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يلغى الحجز/التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

- الوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك تطبق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن؛ إذ أنه حددت أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.