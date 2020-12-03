افتتاح كنيسة جديدة بـ"أسمرات" المقطم

افتتح الأنبا أبانوب، الأسقف العام لقطاع كنائس المقطم للأقباط الأرثوذكس، كنيسة الأميرين تادرس الشُطبي وتادرس المشرقي بمنطقة الأسمرات بالمقطم، وذلك في تذكار تدشين أول كنيسة على اسميهما.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه شارك في الافتتاح قيادات محافظة القاهرة والقيادات المحلية لحي المقطم ومنطقة الأسمرات، إلى جانب مجمع كهنة المقطم وأراخنتها.

وأضاف حليم، في بيان له، أن الكنيسة المفتتحة تأتي في إطار حرص الدولة توفير كافة احتياجات سكان حي الأسمرات، حيث قامت محافظة القاهرة بأعمال البناء بينما تتابع الكنيسة أعمال التشطيبات.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة الجديدة تقع على مساحة 3500 متر مربع بينما تشغل المباني 1850 متر مربع، وتتكون من طابقين، الطابق الأول به كنيسة صغيرة نسبيًا، ومكاتب إدارية وحضانة ومركز كومبيوتر، أما الطابق الثاني فبه الكنيسة الرئيسية وهي مصممة لتكون على ميزانين وهي تسع لأكثر 860 مصلٍ.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أن الدولة تولت أعمال البناء كاملةً، بينما تولت الكنيسة أعمال التشطيبات.

وتعد منطقة الأسمرات باكورة المدن التي وفرتها الدولة لسكنى المواطنين المقيمين في المناطق التي العشوائية.

والكنيسة الجديدة بدأ بناءها في يناير عام 2018، وتم استلامها رسميًا بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لحي الأسمرات 3، وهي تخدم 120 أسرة.

ويأتي افتتاح الكنيسة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بخلق مجتمع متكامل يخدم كل أطياف الشعب داخل المدن والأحياء الجديدة التى يتم نقل الأهالى من سكان العشوائيات إليها.

وعبَّـر عدد من الأقباط بحي الأسمرات عن فرحتهم العارمة بافتتاح كنسية الأميرين تادرس الشطبى والمشرقى الجديدة، معبرين عن شكرهم لقيادات الدولة والمهتمين بتلبية حاجات ومتطلبات المواطن أولا بأول، وعلى رأسهم الرئيس السيسي.