تعرف على إجراءات المدارس الخاصة مع أولياء الأمور حال الامتناع عن سداد المصروفات

قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنّ المهلة الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الماضي، أو القسط الأول من العام الدراسي الحالي، التي حددتها وزارة التربية والتعليم انتهت بالفعل، وعلى أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة الذين لم يسددوا المصروفات حتى الآن، الذهاب إلى المدرسة ومقابلة إدارتها، لتقديم أسباب عدم سداد المصروفات.

وكانت المهلة الأخيرة لسداد المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الماضي 2019/2020، التي حددتها وزارة التربية والتعليم، انتهت في 15 نوفمبر الماضي، والمهلة الأخيرة لسداد القسط الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 انتهت في 30 نوفمبر.

وأضاف بدوي، لـ"الوطن"، أنّه يتم إنذار ولي الأمر واستدعائه لمعرفة أسباب عدم سداده للمصروفات، وإذا تقدم ولي الأمر لإدارة المدرسة بالأسباب والظروف القهرية التي منعته من سداد المصروفات الدراسية، وتأكدت المدرسة من حقيقتها وأنّه بالفعل غير قادر على دفعها بسبب الظروف غير الإرادية التي يمر بها، تُعطي له المدرسة مهلة أخرى للسداد، أو تقسيط المبلغ المستحق عليه على أكثر من دفعة.

وتابع رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنّه حال عدم تقديم ولي الأمر أي أسباب، وتعمّد عدم سداد المصروفات وهو قادر ماديًا عليها، ففي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية برفع مذكرة باسم الطالب الممتنع عن سداد المصروفات للإدارة التعليمية، وتتأكد الإدارة بنفسها من حقيقة عدم دفع ولي الأمر للمصروفات المستحقة عليه، من خلال موجه إداري وقانوني ومالي من أجل بحث حالة الطالب.

وأكد بدوي، أنّه حال تأكدت الإدارة التعليمية من أنّ ولي الأمر قادر ماديًا ولم يُقدم أي أسباب تمنعه عن سداد المصروفات ومستمر في عدم دفعها، تتواصل معه ويتم إنذاره، إما بسداد المصروفات أو تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية.