وزير الري: "أي تعديات سنبلغ بها المحافظين وستُزال فورا"

رفض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الإدلاء بتصريحات صحفية، خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم، إلا بعد التزام الصحفيين والحضور بارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا :" التزموا بالكمامات أولًا" .

وقال الوزير خلال افتتاحه المراسي النهرية الجديدة بمدينتي المنصورة وطلخا، إن الوزارة تتابع التعديات على الأراضي ونهر النيل بالقمر الصناعي: "لن نسمح بوجود تعديات، وتجري مراجعة التغيرات المكانية منذ عام 2017 حتى الآن، وأي تعديات سنبلغ بها المحافظين وستزال فورا" .

وتابع: "انتهينا بالفعل من مراجعة التعديات على نهر النيل بمحافظتي دمياط وكفر الشيخ، وسننتهي اليوم من محافظة الشرقية، بحيث نرسل للمحافظين التغيرات المكانية التي ترصد التعديات ليتم إزالتها فورا، ويجب تطبيق القانون علي الجميع".

وعن المشروع القومي لتبطين الترع في محافظة الدقهلية، أكد الوزير، أنه مشروع متكامل سيجعل المياه تصل إلى نهايات الترع بكل سهولة، وسيرفع من قيمة الأراضي الزراعية في نهايات الترع بشكل كبير، فضلا عن ضمان وصول المياه وزيادة الإنتاجية.

وأشار عبد العاطي، إلى أن زيارته للمحافظة تشمل تفقد بعض المزارع التي تحولت من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط، بغرض تسليط الضوء عليها لتكون نموذجا للمزارعين، من خلال إبراز فوائد الري الحديث وعلى رأسها تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة العائد وتحسن نوعية للمنتج لبيعه بسعر أعلي.

وافتتح وزير الري 2 مرسى جديد علي نهر النيل للربط بين مدينتي المنصورة وطلخا بتكلفة 16 مليون جنيه، وجري إطلاق أسماء إعلام الدقهلية على المرسيين "مرسى أنيس منصور ومرسي فاروق الباز".