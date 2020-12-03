انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني عن العنف المجتمعي بطب بنها

نظم قطاع شؤون البيئة والمجتمع بطب بنها، الموتمر الطلابي الثاني حول أشكال العنف المجتمعي، اليوم، تحت شعار "" Future Without Violence" برعاية الدكتورجمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها.

ترأس المؤتمر الدكتورة نيرمين عدلي بقاعة الإحتفالات الكبرى بمجمع الكليات في حضور الدكتورة شيرين غالب، والدكتورة دينا شكري، خبراء في الطب الشرعي، ويستمر على مدار يومين لمناقشة ظاهرة العنف المجتمعي وأشكاله وكيفية القضاء عليه وفق أطروحات علاجية.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي، أن المؤتمر يعد امتدادا لبرنامج تأهيل وإعداد الفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد بمركز إعداد القادة بجامعة بنها الأسبوع الماضي، مشيرة إلى دور الكلية في التواصل مع المجتمع ومحاربة كافة الظواهر السلبية وأهمها العنف ضد المرأة وكافة فئات المجتمع.

في وقت سابق دشن قطاع خدمة المجتمع وشؤون البيئة بكلية الطب جامعة بنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، برنأمج تأهيل وإعداد الفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعداد القادة بالجامعة.

أقيم البرنامج برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، وكيل خدمة المجتمع وشؤون البيئة، والدكتور مصطفي القاضي، عميد كلية الطب، ضمن فعاليات المؤتمر الطلابي الثاني لقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب البشري بجامعة بنها.

وشمل البرنامج محاضرات علمية وعملية للتدريب علي كافة سبل مواجهة العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معه على المستوى القانوني والنفسي والصحي والرياضي، بمشاركة القمص شنودة وهيب، كاهن كنيسة العذراء، وماري يوحنا ببنها، والدكتور محمد نصار، مدير المكتب الفني بوزارة الأوقاف، والدكتورة جيهان فؤاد، مقرر المجلس القومي للمرأة، وأعضاء مجلس النواب منال ماهر ونشوي الشريف وسها سعيد والدكتور حسام فؤاد، وكيل كلية الطب البيطري.