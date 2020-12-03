إحالة 25 طبيبا وموظفا بطنطا للتحقيق بسبب "التزويغ"

قرر المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، إحالة 25 من العاملين في الصحة والشباب والرياضة بقرية "حصة شبشير" اليوم، للتحقيق بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كان رئيس المدينة، تلقى تقريرا من لجنة الرقابة والمتابعة بمجلس المدينة، تضمن التفتيش على عدد من المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية بقرية "حصة شبشير" بنطاق الوحدة المحلية لقرية الرجدية، ومراجعة الأعمال الإدارية للتحقق من الانضباط الإدارى للعاملين بتلك المنشآت والالتزام بالإجراءات الاحترازية .

ورصدت اللجنة تغيب 11 طبيبًا بالوحدة الصحية بقرية حصة شبشير، وعدم التزام 6 من طاقم التمريض بالإجراءات الاحترازية، وعدم تواجد 8 موظفين من العاملين بمركز شباب القرية فأصدر رئيس المدينة قراره المتقدم.

في وقت سابق، قرر هاني مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إحالة 37 فردًا من العاملين بوحدة طب الأسرة بقرية "العتوة القبلية" التابعة لدائرة المركز، إلى التحقيق بالشئون القانونية، بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية وعدم الانضباط الوظيفى.

جاء ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس المدينة للمنشآت الخدمية بقرية العتوة القبلية، شملت المرور على وحدة طب الأسرة للوقوف على أوجه القصور، والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والمترددين على الوحدة، ومراجعة جميع الأقسام والاطلاع على مخزون الأدوية والوقوف على تواجد الأطباء والممرضين ومدى الانضباط الإداري للعاملين، وتبين لرئيس المدينة، عدم تواجد 37 طبيبا وممرضا وإداريا من قوة العاملين بالوحدة، رغم توقيعهم بدفتر الحضور، فأصدر قراره السابق.