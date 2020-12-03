في أغسطس.. تفاصيل الفرصة الثانية لتحسين مجموع الثانوية العامة

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أتاحت لطلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، فرصة أخرى إضافية للامتحانات من أجل تحسين المجموع.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفرصة الأولى ستكون في شهر يونيو المقبل، وهو الموعد المحدد لامتحانات الثانوية العامة، أما الأخرى الإضافية التي أتيحت للطالب خلال هذا العام ستكون في أغسطس 2021.

وأوضح المصدر أنه يحق لطالب الثانوية العامة الالتحاق بالامتحانات الثانية في شهر أغسطس 2021، على أن يتم احتساب الدرجة الأعلى التي حصل عليها الطالب، سواء في الامتحان الأول أو الفرصة الإضافية.

وأكد المصدر أن أسئلة الامتحانات في الثانوية العامة بنظام التقييم الجديد لهذا العام، ستعتمد على تحصيل الطالب للمادة العلمية وفهمه لها، وليس الحفظ والتلقين، منوها إلى أنه سيكون للامتحان الواحد 4 نماذج مختلفة، يأتوا جميعا في نفس مستوى الصعوبة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كافة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن بعض ملامح امتحان الثانوية العامة بنظامه الجديد، من أهمها أن تصحيح الاجابات سيكون إلكترونيا، ولن يتدخل العنصر البشري فيه؛ لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل من الدرجات، وأن الامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح "open book"، وأن الأسئلة ستكون عبارة عن اختيار من متعدد، بالإضافة إلى إلغاء فرصة التظلمات عقب ظهور النتيجة، والتي كانت موجودة خلال السنوات الماضية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد عقد امتحانات سنوات النقل والشهادات والثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها التي أعلنتها الوزارة، مشددا على أنه لا يوجد حديث نهائيا عن تأجيلها، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب يستدعي تأجيلها.