مقتل أجنبي بالقليوبية للاستيلاء على شقته

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة "شخص يحمل جنسية أجنبية - مُقيم بدائرة القسم" بقطعة أرض بمدخل مدينة العبور الجديدة دائرة القسم وبها سحجات متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة "سائقان يحملان ذات الجنسية - مُقيمان بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات ­تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة وقررا أنه نظرا لعلمهما بملكية المجني عليه لشقة كائنة بدائرة القسم عقدا العزم على التخلص منه بدافع الاستيلاء على تلك الشقة، وقيامهما بالتوجه لمكان تواجد المجني عليه أمام إحدى المراكز التجارية بدائرة القسم، واصطحباه بسيارة ملاكي "ملك أحدهما" بزعم توصيله لمسكنه وبالقرب من مدينة العبور الجديدة قاما بتهديده وإكراهه على توقيع عقدين لبيع شقته على بياض واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتفه المحمول وعقب ذلك قام أحدهما بلف حبل "أعده مُسبقا" حول رقبته فأودى بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وكذا عقدي بيع الشقة المُزيلان ببصمة المجني عليه وهاتفه المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.