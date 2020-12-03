بروتوكول تعاون بين "مصر الخير" وكفر الشيخ لتدشين مجلس استشاري للجمعيات

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين المحافظة ومؤسسة مصر الخير، اليوم لتأسيس مجلس استشاري إقليمي للمنظمات الأهلية لدعم رؤية مصر 2030،وتقديم الدعم الفني في وضع خطة العمل، برعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي.

ووقع اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، على البروتوكول ممثلا لمحافظة كفر الشيخ ،والدكتور محمد ممدوح، مدير أول قطاعات الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، هيام الطباخ ، معاون كفر الشيخ السابق، ويستهدف البروتوكول 30 جمعية أهلية بمراكز المحافظة بواقع 3 جمعيات بكل مركز.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لديها رؤية وهدف تسعى لتحقيقه من خلال تعظيم دور مؤسسات العمل المدني والخيري التطوعي، لافتًا إلى أن مؤسسة مصر الخير والمحافظة يستهدفان تمكين المنظمات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتوفير الموارد المتنوعة اللازمة لإنتاج مجموعة من الأنشطة التي تسهم في تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق رؤية مصر 2030، وتنفيذ أنشطة في السياق العام، لرفع الكفاءة المؤسسية للمنظمات الأهلية داخل محافظة كفر الشيخ، والعمل على تأسيس مجلس استشاري إقليمي من المنظمات الأهلية لدعم رؤية مصر 2030 تحت رعاية محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك إيماناً بدور المحافظة تجاة المجتمع وتنميته وحرصها على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي دورًا حيويًا في عملية التنمية والتطوير، وهذا الدور الذى نقوم به هو استمرار لدور الدولة ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .