نفاها الوزير.. تفاصيل شائعة إجراء الطلاب أبحاثا بدل الامتحانات

خلال الأيام الأخيرة انتشرت الأقاويل حول إمكانية لجوء وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق الأبحاث كبديل عن الامتحانات النظرية خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، مثلما حدث خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعطيل الدراسة وغلق المدارس بسبب تفشي الجائحة، لتخرج وزارة التربية والتعليم وتوضح حقيقة الأمر.

"الوطن" تستعرض حقيقة تطبيق الأبحاث كاملة.

مواقع التواصل الاجتماعي تروج تطبيق الأبحاث

على مدار الفترة الماضية تداول بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من أولياء الأمور، أن وزارة التربية والتعليم تعتزم إجراء أبحاث لطلاب بعض المراحل الدراسية بسنوات النقل، كبديل عن الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول بسبب انتشار فيروس كورونا.

"التعليم" تخرج وتوضح حقيقة الأمر

بسبب انتشار قصة إجراء الأبحاث بين الطلاب، خرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت أنها مجرد شائعات وأن تقييم الطلاب سواء بصفوف النقل أو الشهادات سيتم من خلال امتحانات نظرية داخل جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وأن امتحانات الشفوي والعملي سيتم إجرائها في المدارس قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على أقصى تقدير داخل المدارس أيضًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا حديث إطلاقًا عن إجراء أبحاث، لأن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي على مستوى محافظات الجمهورية، ولم تتوقف مثلما حدث خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، وأنها لن تتوقف خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج الشهيرة، أن الوزارة لم تُجر أبحاثا مثل العام الماضي لأنه أسيئ استخدامها.

وكان "شوقي" قد أكد في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، أن الامتحانات لطلاب المراحل الدراسية المختلفة ستجرى في مواعيدها المُعلنة دون تأجيل، وأنه لا يوجد أسباب تستدعي تأجيل الامتحانات.