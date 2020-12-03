"الري": الطريقة الحديثة تساعد على زيادة ربحية الفلاح كثيرا

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه خلال الـ6 أشهر المقبلة، سيستطيع المزارع الاعتماد على نظام للري الحديث، يتم إدارته عبر الهاتف المحمول، وبه سيتم إرسال رسالة لتوضيح كمية الرطوبة في الأرض، وما إذا كانت أرضه بحاجة إلى الري من عدمه، كما سيمكنه ذلك من الري وإيقاف الري أيضا عبر الهاتف.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن تلك الطريقة من نظم الري، تساعد كثيرا على زيادة ربحية الفلاح، كما أنها تزيد من معدلات المحاصيل في الأراضي الزراعية، عبر استخدام أنظمة الري الحديث ذات الأثر الجيد اقتصاديا للفلاح والدولة، على حد السواء.

وأوضح أن هناك جهاز جديد، يقيس نسب الرطوبة في التربة الزراعية، حيث أنه في حال وجدت نسبة من المياه عالية في التربة، يؤدى ذلك إلى إجهاد النبات، والأمر بالمثل حال نقصت كمية المياه في التربة، فيما يقوم ذلك الجهاز بتحديد الكمية المناسبة التي يحتاجها المحصول كلا على حده.

وأكد أن الوزارة قامت بإنتاج تلك الأجهزة، وتم توزيعها على مناطق ريادية لتجربتها، ويشترط أن تكون تلك المناطق تستخدم أساليب الري الحديث، حتى يتسنى لهم وضع تلك المنظومة الجديدة على أراضيهم.

وأشار إلى أن المزارعين، يستطيعوا الحصول على قروض من أحد البنوك لإقامة ذلك المشروع، وخلال الفترة الماضية، قام عدد من المزارعين بإجراء سبل الري الحديث، ما أثر بدوره على نسبه الربحية لهم، وهو الأمر الذي يجوز تطبيقه على كل المحاصيل الزراعية.

وتابع: "جار تطوير هذا الجهاز، بحيث أنه عندما تصل الرطوبة للحد المناسب ستصل رسالة للمزارع بذلك، والموضوع لن يكون اجتهادي بالنسبة للمزارع، وهذا الجهاز هيحدد بدقة، وأول ما الرطوبة تصل للحد المناسب طبقا للنبات، وعلى حسب نوع المحصول فيه درجة رطوبة خاصة بها، والجهاز بيحسب الرطوبة المطلوبة في هذا المحصول ويقوم المزارع، بإيقاف شبكة الري الحديث الذي يستخدمها".