تفاصيل حبس صاحب شركة أجبر عاملين اثنين لديه على استعمال"البِشعة"

"إحنا هنروح للبشعة.. وهي اللي تحكم".. هكذا قرر صاحب شركة و3 من كبار الموظفين والعاملين لديه على الاحتكام لـ"البِشعة" لبيان صدق أو كذب اثنين من العمال لديه، بعد اتهامهما بسرقة هواتف محمولة من شركته بمدينة بدر.

اتفق الطرفان على المقابلة لدى صاحب "البِشعة"، للتأكد من صدقهما أو كذبهما فى نفي الاتهام بالسرقة، مما أدى لإصابة العاملين الاثنين بحروق فى ألسنتهما، وتوجها إلى المستشفى، وحررا تقريرا طبيا.

وتوجه العاملان بعدها إلى قسم شرطة بدر وحررا محضرا بالواقعة، واتهما صاحب الشركة و3 آخرين بالتسبب في إصابتهما بحروق نتيجة الاحتكام لـ"البشعة"، وتمت إحالتهما للنيابة العامة، التى باشرت التحقيقات فى الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت التحريات والتحقيقات أن المجني عليهما أجبرا على التوجه إلى رجل يعمل فى "البِشعة" مع صاحب الشركة التى يعملان بها، بعدما اتهمهما بسرقة هواتف محمولة كانت فى شركته، إلا أنهما نفيا الاتهام عن نفسيهما.

وقال المجني عليهما إنهما أجبرا على ذلك من قبل صاحب العمل، مما أدى لإصابتهما بحروق بالغة نتيجة درجة حرارة قطعة الحديد "البشعة"، وأتهما صاحب الشركة بالتسبب فى إصاباتهما.

وأمرت النيابة العامة استدعاء صاحب الشركة، وباشرت التحقيقات معه، وأفاد أنه كان يحاول التأكد من صدق المجني عليهما أو كذبهما فى واقعة سرقة الهواتف المحمولة من شركته.

وأمرت النيابة، في ختام التحقيقات، بإحالة صاحب الشركة وموظفيه للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، والتى أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد، لكل منهم، عما نُسب إليهم.