محامٍ: عقوبة المتهم بسرقة "جوز بط" جنيهان

كشفت أمل أصلان، المحامية بالاستئناف العالي، عن عقوبة المحامي المفصول المتهم بسرقة "جوز بط" من بائعة طيور بدمنهور بالبحيرة، مشيرة إلى ان العقوبة ستكون جنيهين.

وأكدت أمل، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت عليها المادة 319 عقوبات، التي تقول بجواز "إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا".

وأوضحت المحامية، "كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات فى واقعة السرقة، حال أن يكون الفعل في الأصل جنحة، أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف".

وأشارت أصلان، إلى أن النيابة العامة هي من لها الحق في أن تصدر التهم إلى المتهم بعد انتهاء التحقيقات، وسيتم إحالته إلى المحاكمة بتهمة السرقة، حتى إذا تم التصالح بين المجني عليها والمشكو فى حقه، فهناك الشق الجنائي، الذي يتم فيه معاقبته من قبل المحكمة، ومن المرجح أن تتم بغرامة مالية.

كان المستشار محمود السمادوني، رئيس نيابة قسم دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد شلبي، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرر حبس المحامي المفصول، المتهم بسرقة "بطتين" من بائعة بسوق حي شبرا بمدينة دمنهور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ومن المقرر أن يتم نظر تجديد حبسه صباح يوم السبت أمام قاضي المعارضات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا من ربة منزل، بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي بسرقة "جوز بط" وفر هاربا.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام سيدة ببيع الطيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، ترجل شخص من سيارة ملاكي وطلب شراء بطتين، وعقب الانتهاء من الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس وأثناء تحضيرها البطاطس فر هربًا.

وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة، أظهرت أرقام السيارة، وجرى تحديد صاحبها، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتم ضبط المتهم ويدعى " محمد"، محامٍ مفصول من نقابة المحامين، وتبين وجود البطتين وتم التحفظ عليه، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وأكد مصدر بنقابة المحامين بالبحيرة، أن المحامي صاحب واقعة سرقة بطتين من إحدي السيدات الريفيات، مفصول من النقابة العامة للمحامين منذ 3 سنوات، لاتهامه في عدد من القضايا والحكم عليه بالحبس منها تزويره محررات رسمية وتم حبسه في تلك القضية أكتوبر 2016 مشددًا على أنه ليس له علاقة بالنقابة منذ فصله.

وأكد المصدر، أن المحامي المفصول سبق اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة بمركز أبو المطامير عام 2018، وتم الحكم عليه بالحبس، في القضية رقم 11476 لسنة 2018 جنح أبو المطامير.