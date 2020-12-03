تنطلق السبت.. خطوات ومكان التصويت للناخب الكويتي في مجلس الأمة

يتنافس قرابة 343 كويتيا، على 50 مقعدا بانتخابات مجلس الأمة، التي من المقرر اقامتها السبت المقبل 5 ديسمبر، وسط استعدادات حكومية مكثفة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية.

وتقدم "الوطن" لقراءها في الكويت، خطوات التعرف على مكان التصويت للناخب في أونلاين.

خطوات البحث عن اللجنة الانتخابية

- يتم الاستفسار على مكان الناخب عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الكويتية من خلال موقع الوزارة التالي www.moi.gov.kw.

- الضغط على الخدمات الاكترونية أعلى الموقع.

- الضغط على الادارة العامة للشئون القانونية.

- إدخال الرقم المدني ثم الضفط على استعلام.

- ستظهر بيانات الناخب ومنها اسم الدائرة ومكان التصويت ورقم اللجنة، وعنوان مكان التصويت.

تشديد الإجراءات من قبل الصحة الكويتية

ووفقا للصحف الكويتية، فإن وزارة الصحة الكويتية ستقوم بتجهيز فواصل بين الناخبين والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، إضافة إلى توفير جميع أدوات الوقاية من معقمات، وقفازات، وكمامات، وملابس للقضاة والعاملين في اللجان، لمنع انتقال العدوى بالفيروس.

كما تعكف الصحة على توزيع 48 سيارة إسعاف على مختلف مقار الاقتراع في المدارس، خاصة تلك التي يفوق فيها عدد الناخبين عن 5 آلاف ناخب، بالإضافة إلى تخصيص 107 من أفراد الهيئة التمريضية، والكوادر الطبية، و450 فني طوارئ طبية، وتوزيعهم على 107 عيادات في مدارس الاقتراع.

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استعدادا للعملية الانتخابية، تعقيم اللجان على مدار الساعة، والتأكيد على تباعد المصوتين ومنع الزحام، وتجهيز العيادات الطبية بالمستلزمات الوقائية والعلاجية، بالإضافة إلى تنظيم عملية دخول وخروج الناخبين والناخبات بصورة محكمة؛ لضمان عدم حدوث أي تكدس أو طوابير، وكذلك منع أي تجمعات أو احتفالات عقب إعلان النتائج، وفقا لما قرره مجلس الوزراء الكويتي.