ضبط 4 عاطلين كونوا عصابة للاتجار بالمخدرات في طوخ

تمكنت مباحث مركز طوخ، من القبض على 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابياً، للاتجار بالمخدرات وبحوزته كيلو ونصف كيلو استروكس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشار علي حسن، المحام العام الأول لنيابات شمال بنها، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.

كانت المعلومات السرية قد وردت للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بمركز طوخ بتشكيل عصابي لتوزيع وترويج المواد المخدرة على المتعاطين، فكلف اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، بسرعة القبض على المتهمين حيث تم تشكيل فريق بحث، قاده المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، والذي تمكن من القبض على المتهمين، وهم عواد "ح .م " 22 سنة، و"محمد ح . م"، 24 سنة، عاطل، و"حربى م . م"، 55 سنة، عاطل، ومقيمين قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ، وبحوزتهم كمية من الأستروكس تزن كيلو ونصف الكيلو ومبلغ مالى 450 جنيها وهواتف محمولة.

في وقت سابق ضبطت مباحث التموين فى القليوبية مصنعين لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية والمنظفات الصناعية وإنتاج الكمامات الطبية المقلدة وتم التحفظ على المصنعين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد شن حملة مكبرة على أماكن تصنيع وتعبئة المواد الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة بدون ترخيص بداخله 34,120 عبوة سلع غذائية "شاى وخل طعام وبن ومشروبات سريعة التحضير ومنظفات صناعية ومعسل دخان مغشوش"، عليه علامات مقلدة مختلفة "منتج نهائى" و180 كيلو جرام شاى وتبغ خام بدون مستندات ومجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج و4500 عبوة كرتونية فارغة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة لوازم التعبئة و750 كيلو جرام بندارول "مزورة" تمهيدا لطرحها بالأسواق.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص عثر بداخله على 260 ألف قطعة كمامة طبية "منتج نهائى وتحت التجهيز" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية و309500 متر "أقمشة منسوجة وسلك دعامة"، بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات وأدوات إنتاج وتشكل خطورة على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.