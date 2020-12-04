باحثة: داعش يستقطب السيدات بادعاء مساعدتهن في ميزانية الأسرة

قال الدكتورة سامية محمد صادق، الباحثة في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الوحدة ترصد أنشطة نوعية اجتماعية لتنظيم داعش الإرهابي وتقارن بين الشخص المتطرف والعادي والسمات الشخصية لكل منهما.

وأضافت "صادق" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على فضائية “extra news”، أن التنظيم يتميز بروابط اجتماعية قوية وقوة أواصر التنظيم وتماسك أعضائه ويتم إطلاق أسماء براقة على الأشخاص الجديد مثل "أسد الإسلام"، ويحاولون دمج الأشخاص الجدد في التنظيم بشتى الطرق.

وأوضحت أن التنظيم يخاطب كل شخص على حسب نمط الشخصية المختلفة ويتحدثون مع القيادي للاستقطاب بطريقة مختلفة عن طريقة مخاطبة الشخص العادي أو المرأة التي يهتمون بها بطريقة خاصة ويجذبوها عن طريق اقتراح طرق لمساعدتها في ميزانية البيت ويخبروها أنهم سيقومون بحل مشاكلها الاجتماعية مما يدفعها للقراءة عنهم والانضمام لهم في نهاية الأمر.

وذكرت أن المرصد يخرج تقريرا شهريا يشرح فيها معدلات استقطاب التنظيم الشهري للأشخاص وسيعرض هذا التقرير الموسع في معرض الكتاب المقبل منتصف عام 2021.

وتنظيم الدولة الإسلام أو الدولة الإسلامية أو الدولة الإسلامية في العراق والشام كان يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف اختصاراً بـ "داعش"، وهو تنظيم مسلَّح يتبع فكر جماعات السلفية الجهادية، ويهدف أعضاؤه حسب اعتقادهم الذي يعتمدونه إلى إعادة "الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة".

وينتشر نفوذ التنظيم في العراق وسوريا ودول أخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وأزواد والصومال وشمال شرق نيجيريا وباكستان.