فتاة سقارة: جالي عروض تمثيل بعد السيشن ومش هقبل إلا بالمناسب

أكدت سلمى الشيمي، أنها تلقت عروضا كثيرة للتمثيل خاصة بعد "سيشن" التصوير الذي قامت به في منطقة سقارة، مشيرة أنها لن تقبل المشاركة في أي عمل إلا الأعمال المناسبة لها وبيتها وأهلها.

وقالت "الشيمي" خلال لقائها مع فضائية "الحدث اليوم"، إن عددا من نجوم الفن رفضت ذكر اسمهم، ساندوها وأيدوها: "بدون ذكر أسماء ناس كتير كلمتني وقالت لي أحنا معاكي وقالوا لي يا سلمى أنتي معملتيش حاجة وهم معايا ضد التنمر اللي عليا لكن كلنا بنحترم القانون".

واعتذرت فتاة سقارة للمشاهدين: "أي حد زعلان مني أنا بتأسف للناس المحترمة اللي ليها وجهة نظر تانية ومش عاجبها السيشن لكن الناس اللي بتغلط ربنا يسامحها".

وأشارت أنها ستقوم بالاستعانة بشخص له خبرة قانونية في فريق العمل الخاص بها ليساعدها في الحصول على التصاريح اللازمة لأعمالها حتى لا تتعرض لهذا الموقف مرة أخرى.