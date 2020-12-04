تحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة في حملات رقابية بالمنيا

شنّت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات، اليوم، بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، لضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة تفقدت 66 صيدلية ومخزنين للأدوية بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة، تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود أدوية مجهولة المصدر، وعدم قيد أدوية الجدول بالدفاتر، وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق أخر، دشنت مديرية الصحة بالمنيا، دورات تدريبية مكثفة للأطباء والكيمائيين بالإدارات والمستشفيات ومراقبي الصحة المهنية بالمديرية والادارات، للارتقاء بمستوي أداء الخدمة المقدمة للمرضى بالمحافظة.

واكد وكيل وزارة الصحة أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، وضمان توافر إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والسلامة الكيمائية، مشيرا إلى أن التدريب تم علي مدار يومى 1و2 ديسمبر بالمركز الطبى الشرقي، وتضمن فريق العمل القائم بالتدريب أعضاء من أطباء ومراقبي الصحة المهنية بوزارة الصحة.

من جهة أخرى، واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ تكليفات المحافظ، اللواء أسامة القاضي، بالمتابعة المستمرة لقرار تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.

ووجّه محافظ المنيا إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وأصدر المحافظ كتابًا دوريًا لجميع المراكز والمدن، بشأن تنفيذ مواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومتابعة مواعيد غلق الورش والمحلات في مواعيدها المحددة طبقا للتعليمات.

وتجري مراكز المحافظة حملات دورية بجميع المدن والمراكز لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة، والخاصة بتطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم وتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة .