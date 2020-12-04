الحصري: تصعيد ابنة النائب فوزي فتي لعضوية المجلس بعد وفاته

قال النائب هشام الحصري، الفائز ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، إن قانون مجلس النواب نظم التصرف القانوني لشغل مقعد عضو مجلس النواب المرشح بنظام القائمة بعد وفاته، حيث أقر تصعيد المرشح الاحتياطي بدلا منه في انتخابات القائمة حال وفاة العضو الأصلي.

وأكد الحصري في تصريح لـ"الوطن" اليوم إنه سيتم تصعيد "آية فوزى إسماعيل يوسف فتي" بعد وفاة والدها النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب والفائز في الانتخابات عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأضاف أن قانون مجلس النواب أورد طريقة تصعيد الاحتياطي بهذا النص: "فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته" واشترط القانون أن يتكون الوفاة قبل 60 يوم من نهاية عمر المجلس ليتم تصعيد المرشح الاحتياطي.

يذكر أن برلمان 2015 شهد وفاة النائب السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الزراعة، ودخل البرلمان عن طريق قائمة ائتلاف دعم مصر بمحافظة الدقهلية، وشغلت ابنته النائبة "هالة السيد حسن" مقعد والدها بعد وفاته وهي حاليا عضو بالبرلمان الذي ستنتهي دورته في يناير المقبل.

وتوفي النائب فوزي فتي صباح اليوم بإحدى مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرضي وستشيع جنازته عصر اليوم من قرية " ميت أبو الحسين " التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية .