مرشحون وفائزون.. الموت يغيب 11 شخصا عن مجلسي الشيوخ والنواب 2020

بعد تنافس مشتعل استمر عدة أشهر، منذ التقدم بأوراق الترشح، ثم الدعاية لجذب الناخبين، حتى التصويت وحصد مقاعد داخل غرفتي البرلمان من "الشيوخ والنواب"، إلا أنه أتت الرياح بما لا يشتهي النواب، ليودع عدد منهم الحياة سريعا، سواء بعد حصد المقاعد أو خلال خوضهم جولات الإعادة.

نواب يرحلون عن مجلس 2020 قبل بدايته

قبل ساعات، رحل النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، 58 عاما، عضو مجلس النواب 2015، عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، والفائز ضمن القائمة "الوطنية من أجل مصر" في انتخابات نواب 2020، في المرحلة الثانية، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.

لم يكن "فتى" هو أول الراحلين عن مجلس النواب 2020، قبل حتى بداية جلساته المقررة خلال أسابيع، إذ سبقه في 28 نوفمبر الماضي، الدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، وعضو مجلس النواب الجديد عن حزب "الشعب الجمهوري" بدائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتوفي حجاج، أثناء تواجده داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي، الذي يتواجد به عقب فوزه بالانتخابات، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي أثر على عضلة القلب لديه.

وفيات بين مرشحين انتخابات النواب 2020

توفي أيضا عدد من المرشحين المتنافسين بانتخابات مجلس النواب 2020، قبل حسمهم لمقاعدهم به، منهم في 5 نوفمبر الماضي، قبل بداية التصويت للمرحلة الثانية، إذ رحل خيري سعيد عبد الغني، المرشح بدائرة بلبيس بالشرقية، بصورة مفاجئة، ولحق به خيري سعيد عبدالغني، مرشح مجلس النواب عن دائرة بلبيس، الذي رحل قبل 24 ساعة من التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وفارق الحياة قبله، عبدالخالق السنوسي، أحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح الفردي المستقل عن الدائرة الأولى في محافظة مطروح، إثر وعكة صحية، عقب خسارته في انتخابات مجلس النواب الجارية، بالإضافة لوفاة محمد سعد تمراز، نائب كفر الدوار في البحيرة، عقب أيام من خسارته بالانتخابات أيضا، إثر معاناة مع المرض.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، توفي المهندس منير مندور، المرشح لمجلس النواب عن دائرة بركة السبع قويسنا، داخل مستشفي بركة السبع العام، إثر وعكة صحية، قبل أيام من خوضه جولة الإعادة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد، في وفاة متنافسين آخرين بعدة محافظات، هم اللواء محمد إبراهيم مرشح مجلس النواب بدائرة القناطر الخيرية وقليوب، بالإضافة إلى حسن الصادق نقيب محامي جنوب الشرقية والمرشح لمجلس النواب عن دائرة "الزقازيق والقنايات" بالشرقية.

مرشحون بمجلس الشيوخ يفارقون الحياة

تشابهت تلك الأجواء الحزينة لمجلس النواب، مع انتخابات مجلس الشيوخ، التي شهدت أيضا رحيل عدد من المرشحين المتنافسين بها، بينهم مرشح حزب النور الدكتور شعبان عبدالعليم، الذي رحل قبل خوضه جولة الإعادة بدائرة بني سويف، لإصابته بفيروس كورونا، بالإضافة لعصام بركات، مرشح حزب "مستقبل وطن" الفردى فى دائرة أسيوط، الذي توفى فى جولة الإعادة أيضا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وشهد مجلس النواب لعام 2015، على مدار 4 أعوام، حوالي 16 حالة وفاة بين أعضائه، آخرهم النائب محمد سعد تمراز، عن كفر الدوار بالبحيرة، والنائب سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر الأسبق، والنائبة أميرة رفعت، عضو المجلس عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، والنائب مححمد بدوي دسوقي، والنائب هرقل وفقي عن دائرة جرجا بسوهاج، والنائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة.