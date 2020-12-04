تحريات سقوط "نوسة وريبو" في قضية آداب: مطرودتين من كباريه لسوء السلوك

كشفت تحريات مباحث الآداب تفاصيل جديدة فى قضية ضبط الفتاتين الشهيرتين باسم "نوسة وريبو" بتهمة ممارسة الرذيلة، حيث تبين أن الفتاتين كانتا تعملان بعدد من الكباريهات في شارع الهرم وأنهما طردتا منه بسبب قيامهما باستغلال الكباريه فى استدراج الزبائن.

التحريات أوضحت أن الفتاتين امتهنتا الأعمال المنافية للآداب منذ 6 سنوات وسبق ضبطهما بمعرفة مباحث آداب شرطة السياحة والآثار بصحبة أجانب فى عدد من الفنادق وتم حبس كل منهما 6 أشهر بتهمة ممارسة الرذيلة بدون تمييز.

وعقب خروجهما من السجن توجهت الفتاتان للعمل مرة أخرى فى الكباريهات، وتعرفتا على قواد قام بتسهيل مقابلتهما للزبائن، لكنهما اكتشفتا أنه يحصل على نصيب أكبر منهما، فقررتا العمل لحسابهما حيث تبين أنهما كانتا تقومان باستدراج زبائنهما من آخر كباريه كانتا تعملان به دون علم المسؤولين عنه، وعندما علم صاحب الكباريه بذلك قرر إعداد كمين لهما وتبين أنهما تقومان باستغلال الكباريه فى استدراج الزبائن وتضييع العمولة على الملهى فقرر طردهما، عقب ذلك أنشأت الفتاتان صفحة على فيس بوك ونشرتا صورا فاضحة لهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

وذكرت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمسمى إحدى الفتيات تحتوى على العديد من صور الفتيات، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط سيدتين مقيمتين بالجيزة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبمواجهة إحداهما أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت أنها أنشات تلك الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة الثانية أيدت ما جاء بأقوال الأولى، كما تم ضبط "2" هاتف محمول "يحتوى أحدهما على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الإجرامي"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمتين للنيابة التى تولت التحقيق.