حظك اليوم السبت 5-12-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برجًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات ملحوظة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يمدانك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. قد تفرض عليك الظروف لقاءات جديدة وعليك أن تحمي نفسك وتعمل بدقة وتنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم يدعمك القمر ويعدك ذلك بالسهولة واليسر على كل الأصعدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية ماريلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يوجه تركيزك نحو تنظيم ومراجعة ميزانيتك ومصروفاتك فقط راجع جيدا خطواتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تجد اليوم حلولا وقد تسلك سبلا جديدة ومبتكرة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات مهمة وللتأثير فيمن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالتوتر.. ساعد نفسك على الاسترخاء وحاصر مصادر القلق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة ويمدك بالقدرة على تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبوالسعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وخطواتك وردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

انتبه.. قد تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض إرادتك، فقط لا تلجأ للحدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على القيام بخيارات جيدة وتبدو يقظ الذهن ملهما وقد تحصل اليوم على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك تألقا وقد تجمعك بالأحباب أوقات هانئة أو تكسب معارف جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للاهتمام بتنمية ما تملك وتبحث في كيفية تحقيق ذلك وتحسن التخطيط لمستقبلك، فقط اعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس تعدك بأوقات حلوة بشرط ألا تتحدث عن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر مواجهة برجك وعليك أن تتمهل اليوم في قراراتك ووعودك واحترس من الغش.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تبالغ في حساسيتك وانفعالاتك، ومن المهم أن تتحكم في ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر يمنحك كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك بجدية ودقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تساعدك على الحفاظ على علاقتك بمن تحب وتعدك بالتوافق والتفاهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.