مصرع طفلين وإصابة والديهما في انقلاب سيارة بطريق السويس

لقى طفلان مصرعهما، وأصيب والديهما، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس- القاهرة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستسفى السويس العام.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفى السويس العام، بوفاة فاطمة محمد سيد، طفلة خمسة شهور، وشقيقها كريم محمد سيد، ١١ عاما، وإصابة الأب والأم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس- القاهرة.

وقال مصدر طبي، إن الأب والأم يتم علاجهما حاليا بمستشفي السويس العام، وأن حالتهما الصحية تحتاج إلى العناية الكاملة.

وفي سياق متصل، أصيب ٧ أشخاص بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق السويس - القاهرة، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكان مرفق الإسعاف بالسويس، تلقى بلاغا من المواطنين بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو ٧٨، اتجاه مدينة القاهرة بطريق السويس، محملة بشتلات مانجو، مما أدى إلى ٧ أشخاص كانوا بصندوق السيارة الخلفي.

وقال مصدر طبي في السويس، إن قسم الطوارئ استقبل الحالات ويقوم بكافة الإسعافات لهم، وفتح غرفة عمليات للحالات التي تحتاج تتدخل جراحي.