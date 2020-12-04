السيسي للعاملين بمشروعات الطرق بالجيزة: خلوا بالكم من الكمامة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد عددا من المحاور والطرق الجديدة، ومنها محور "مصر الجديدة - رمسيس"، وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر، مرورا بكوبري السادس من أكتوبر.

وناقش الرئيس السيسي، العاملين ببعض تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية، وقال أحد العاملين موجهًا حديثه إلى رئيس الجمهورية: "جرى إنشاء محور بالجيزة بغرض تخفيف ضغط الكثافات المرورية الواقعة على التقاطعات المحيطة بالمحور، ويخدم المواطنين الساكنين حول الطريق".

وأضاف: "يتكون المحور من 3 حارات مرورية لكل اتجاه، ولدينا عمل صناعي حول المحور وهو عبارة عن نفق عند تقاطع محور نيو جيزة مع الطريق الدائري"، ليسأله رئيس الجمهورية قائلًا: "المحور ده إحنا جايين عليه ولا ده عمودي على ده؟".

ورد عليه المسؤول بقوله: "اللي سيادتك جاي عليه، وهو محور نيو جيزة"، وقال الرئيس السيسي: "خلي بالك من الكمامة، خلوا بالكم".