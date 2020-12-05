فيديو.. مشهد فيلم "صايع بحر" الذي نفذه الشاب مصطفي بخة

تدوال رواد السوشيال ميديا فيديو لشاب يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا". وتابع:"جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وهذا نفس المشهد الذي قدمه الفنان احمد حلمي في فيلم "صايع بحر"عندما تركته حبيبته ميريت وتزوجت من شاب أغنى منه فذهب يوم خطوبتها أمام منزلها وفعل نفس المشهد الذي اقتبسه الشاب في الفيديو.

"صايع بحر" تم عرضه 2004، بطولة أحمد حلمي، ياسمين عبدالعزيز، لانا سعيد، محمود عبدالمغني، أحمد راتب، زيزي مصطفى، تأليف بلال فضل وإخراج علي رجب.

يتناول الفيلم قصة حنتيرة (أحمد حلمي) الشاب العاطل والذي يعمل بائعا متجولا على أرصفة الإسكندرية ومعه صديقيه (ريكو) و(محمود عبدالمغني) والظروف الصعبة التي تواجههم في الحياة، ويحب نعمة (ياسمين عبدالعزيز) بائعة القماش ويحاول أن يسرق رجلا غنيا ليتزوجها لضغوط أم نعمة عليه، ولكن يجده مقتولا فيهرب ويتهم بالقتل وبهذه الفترة تخطب نعمة لشخص آخر.

ومن ناحية أخرى كشف مصطفى، الشاب الذي نشر فيديو وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره، عن حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وقال "بخة" في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وهاجم مصطفى بخة الشاب المعروف إعلاميًا بفيديو "سماح"، الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".