عاجل.. إصابة 4 عمال زراعيين في انفجار "صوبة حرارية" بالبحيرة

أصيب 4 عمال زراعيين بحروق متفرقة بالجسم، مساء الجمعة، إثر انفجار صوبة حرارية داخل قرية البستان، التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة، وجار عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرير المحضر اللازم.

وكان مستشفى الدلنجات المركزي، استقبل منذ قليل، 4 عمال زراعيين مقيمين بقرية البستان، جميعهم مصابين بحروق من الدرجة الرابعة والخامسة، وبتحويلهم لقسم الحروق بالمستشفى، تم عمل الإسعافات الطبية اللازمة.

وجرى إبلاغ الجهات الأمنية التي تبين لها من الفحص، أن المصابين يعملون بصوبة زراعية حرارية، انفجرت بهم أثناء عملهم نتيجة إشعال النيران بداخلها.

حُرر المحضراللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان شاب في العقد الثالث من عمره، لقى مصرعه حرقا، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث حريق بسيارة نقل ثقيل قيادته بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، أمام مستشفى وادي النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتمت السيطرة على الحريق وجار بحث أسبابه.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وصول محمد جلال يوسف الكحكي، 30 عامًا، مقيم مركز إيتاي البارود، جثة هامدة، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل بمقطورة، وتفحم قائدها.

تمت السيطرة على الحريق، ونقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.