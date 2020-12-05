"الإسكان" عن تغيير الإقامة أو جهة العمل بعد التقديم: انتظروا الاستعلام

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، فى عدد من المدن الجديدة، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا.

وتقدم تلك الوحدات للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي "سكن لكل المصريين"، والتى تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، تحقيقا لرغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، فى مختلف المدن الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، واختلفت أسعار تلك الوحدات باختلاف مساحة كل وحدة، ما جعل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، يتسابقون فى الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة، كل في محافظته، لشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

وفي بعض الأحيان يتعرض المواطن إلى تغيير محل إقامته أو حالته الاجتماعية، بعد ملء كراسة الشروط وتقديم الطلب، ما يجعلهم يتساءلون عن كيفية التصرف فى حالة تغيير محل الإقامة، جهة العمل، أو الحالة الاجتماعية، بعد تقديم طلب الحصول على الوحدة السكنية، كى لا يتسبب ذلك فى رفض الطلب عند استعلام الصندوق عن الطلب.

والجواب على تلك التساؤلات تلخص فى انتظار العميل الذى حدث لديه تغيير فى أى بيانات مسجلة داخل طلب التقديم، لحين نزول الاستعلام له، وفى تلك الحالة يتم التواصل بالعميل من قبل شركة الاستعلام لمعرفة كافة البيانات الحالية للعميل، ويتم تسليم الشركة صور من المستندات الحديثة، التى تثبت تغيير الحالة المرسلة فى طلب التقديم الأساسى.

الرئيس التنفيذي للصندوق: هناك شركة استعلام تراجع البيانات بكل طلب لمراجعتها والتأكد منها قبل إصدار أى قرار بالموافقة أو الرفض

ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد، التى أكدت على وجود فريق استعلام، يراجع البيانات والمستندات المرفقة بكل طلب تقديم، لمراجعتها والتأكد منها قبل إصدار أى قرار بالموافقة أو الرفض.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق إلى حرص الصندوق على الاهتمام بمصلحة المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، كما يقدم الصندوق كل التسهيلات والرد الدائم على جميع الأسئلة التى يطرحها العملاء على وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي.

عبدالحميد: الصندوق يوفر 3 طرق للتواصل مع العملاء والرد على أسئلتهم

أما عن طرق تواصل العملاء مع صندوق الإسكان الاجتماعى، أوضحت "عبدالحميد" أن هناك 3 طرق للتواصل مع الصندوق، وهي: الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، الاستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساء.

أو الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الإستفسارات عليها.