"الإسكان" توضح إجراءات التنازل للغير عن أراضي "الاجتماعي"

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، قطع أراضٍ بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وهناك بعض المواطنين يفضلون بيع أراضي الإسكان الاجتماعي أو التنازل عنها للغير، بعد فوزهم بها، وذلك للحصول على مبلغ مالي كبير، ولكنهم يخشون أن يقعوا تحت طائلة القانون، ويتعرضوا للعقوبات المحددة من قبل الصندوق، والتى تصل إلى الغرامة والحبس.

وأتاحت وزارة الإسكان إمكانية التنازل عن قطع الأراضي السكنية المطروحة للغير ببعض الشروط، كى يتم التنازل بشكل قانونى، ولم يتعرض صاحب الأرض للعقوبة المحددة للتنازل بنظام "الباطن".

ووفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد، أوضحت أنه يمكن للعميل أن يتنازل عن قطعة الأرض عقب حصوله عليها، ولكن بتطبيق شروط محددة، كى يكون التنازل بشكل قانونى وغير مخالف.

وأكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن إجراءات التنازل عن قطعة أرض الإسكان الاجتماعى، تتشابه كثيرا مع إجراءات بيع الوحدات السكنية، فكلاهما يتطلبان استيفاء عدد من الشروط والخطوات، كى يتم التنازل بشكل قانون.

أما عن شروط التنازل عن أراضى الإسكان الاجتماعى، أوضحت "عبد الحميد" أن هناك 4 شروط يجب الالتزام بها، فى حالة رغبة العميل فى بيع أراضى الإسكان الاجتماعى، هي:

- أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام مخصص/ خاص)، ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة في حالة الموافقة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها.

- سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات الواردة بكراسة الشروط في حالة عدم انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ.

- في حالة انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ يلزم الإنتهاء من تنفيذ دور سكني به وحدة صالحه للسكن"على الأقل" والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابقا للترخيص الصادر لقطعة الأرض.