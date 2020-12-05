ميرفت سعيد مديرا للتأمين الصحي بالقليوبية بعد وفاة جمال حجاج

أصدر الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، قرارًا بتكليف الدكتورة ميرفت محمد سعيد، مديرا لفرع التأمين الصحي بالقليوبية، خلفا للدكتور جمال حجاج، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

يأتي قرار تعيين الدكتورة ميرفت سعيد، ضمن خطة تمكين الكفاءات والكوادر المتميزة في المناصب القيادية التي تتبناها الدولة حاليا، ولتطوير العمل في فرع التأمين الصحي بالمحافظة.

كما أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بتكليف الدكتور رضا ماجد، بتسيير أعمال نائب رئيس الفرع للشئون الفنية لمدة ثلاثة أشهر.

جدير بالذكر أن الدكتورة ميرفت محمد سعيد، عملت نائبا لمدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، ومديرا لفرع الهيئة ببني سويف، ومديرا لإدارة العلاقات الثقافية بالهيئة.

وفي وقت سابق، توفى الدكتور جمال حجاج، عضو مجلس النواب، رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، الذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب "مستقبل وطن" عن دائرة بنها وكفر شكر.

وأعلنت وفاة النائب داخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي، حيث دخلها منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية، متاثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الاطباء في إنقاذه.

وكان النائب قد أعلن مطلع الشهر الماضي، خلال إجراء إنتخابات النواب بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية، إصابته بمرض كورونا.

وقال النائب في بيان علي صفحته الرسمية، "شاءت إرادة الله ولا رد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سبب في إيذاء أحد".

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها قد اعلن ، نقل حجاج، المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجاري، ووضعه بالعزل المنزلى، إلا أن الحالة ساءت حتى تم نقله للمستشفى ووفاته.