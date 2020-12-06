ضوابط جديدة من "التعليم" لحماية الطلاب داخل لجان الامتحان في ظل كورونا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة القادمة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل الدراسية لسنوات النقل والشهادات، عن طريق وضع إجراءات وضوابط وقائية جديدة يتم تطبيقها على مستوى لجان الامتحانات بالمدارس من أجل مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة وصحة كافة أفراد المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين وإداريين.

"الوطن" تستعرض أهم الضوابط والإجراءات التي ستطبقها "التعليم" خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول:

- إعداد وتجهيز بوابات تعقيم على كافة بوابات المدراس التي توجد بها لجان امتحانات.

- ارتداء الكمامة الطبية إجباري لكافة الأفراد الموجودين داخل محيط اللجان من طلاب ومراقبين ومشرفين.

- تعقيم وتطهير لجان الامتحانات والمقاعد الخشبية بالكامل بالمطهرات الكحولية.

- تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب الممتحنين من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة.

- قياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل دخول بوابة المدرسة.

- تنظيم دخول وخروج الطلاب من بوابة المدرسة بشكل يضمن تحقيق التباعد الجسدي.

- ضمان التهوية الجيدة لكافة لجان الامتحانات.

- تعقيم كافة دورات المياه بشكل يومي داخل المدارس.

- منع تجمع أولياء الأمور في محيط المدارس.

- توفير كافة أدوات التطهير والتعقيم داخل مدارس على مدار فترة الامتحانات.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 23 من الشهر القادم، وستستمر حتى 5 من شهر فبراير 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 6 من فبراير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 18 من نفس الشهر.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكد في تصريحات سابقة لـ "الوطن" أن جميع الامتحانات سواء لسنوات النقل أو الشهادات أو الدبلومات الفنية ستُعقد في مواعيدها المعلنة دون تأجيل، وأنه لا يوجد سبب يستدعي تأجيل الامتحانات.