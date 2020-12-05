العدوي: اللقاح يمر بـ3 مراحل.. ويجب تناوله قبل الإصابة بالفيروس

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق، إن لقاح كورونا الذي يتم العمل عليه حاليا من خلال شركات الأدوية الكبرى عبارة عن نوع من الأدوية التي تجعل الجهاز المناعي للجسم يتمكن من محاربة مرض لم يتعامل معه من قبل، وتم تصميم اللقاحات للوقاية من المرض.

وتابع "العدوي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن اللقاح يتم أخذه قبل الإصابة كنوع من حماية الجسم وتحصينه ضد الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن اللقاحات بشكل عام ستكون آمنة وفعالة بعد توافرها، لمرورها علي أكثر من مرحلة من التجارب السريرية التي من شأنها أن تحدد مدى فعالية اي لقاح.

وأوضح أن هناك ثلاث مراحل للتجارب السريرية، المرحلة الأولى تتمثل في قيام الباحثين بدراسة آثار الدواء على عدد محدود من الأشخاص من "20 – 80" شخص شريطة ألا يعانون من أي أمراض، بهدف معرفة أقصى جرعة يستطيع الإنسان تناولها دون آثار جانبية، ويراقب الباحثون المشاركين لمعرفة كيفية تفاعل أجسامهم مع الدواء.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أوضح أنها تجري خلالها التجارب على مئات المشاركين المصابين بالمرض الذي يفترض أن يعالجه الدواء الجديد، بإعطاء المريض الجرعة التي ثبت أنها آمنة في المرحلة الأولى، ويراقب فيها الباحثون المشاركون لمعرفة مدى فعالية الدواء وملاحظة أي آثار جانبية قد يسببها، والمرحلة الثانية تشمل أعداد أكبر من المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثالثة، أكد ضرورة مشاركة أكثر من 3 آلاف مبحوث بغرض تقييم كيفية عمل الدواء الجديد مقارنة بالأدوية الموجودة سابقا، يهدف الباحثون في هذه المرحلة إلى إثبات فعالية الدواء وسلامته.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف