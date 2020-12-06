مصباح: بعض متعافي كورونا يحتاجون اللقاح بسبب ضعف مناعتهم

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن فيروس كورونا كباقي الأمراض التنفسية لا بد من التطعيم ضده والتحصين من الجسم كل عام وفقا للمعلومات التي نمتلكها عنه حتى الآن.

وتابع مصباح في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن فيروس كورونا موجود معنا "شوية كمان" ويجب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الحماية ضده، وأن الأشخاص المتعافين من الفيروس لن يحصلوا على لقاح ضد الفيروس لتكوين أجسام مضادة ضده، ولكن قد يحتاج البعض لأخذ اللقاح إذا كانت مناعتهم ضعيفة.

وعن وجود الفيروس وانتشاره واختفائه، أكد استشاري الوبائيات أن لا أحد يستطيع أن يجزم أن الفيروس سيظل مستمر أو يختفي حتى الآن لن نجد له لقاح كيف يمكن أن نعرف "إذا كان هيمشي أو هيفضل".

وأضاف: في حين توافر اللقاح ومن خلال المعلومات المتوافرة للفيروس سيتم التطعيم ضد الفيروس كل عام لأنه من الأمراض التنفسية التي تنتشر وتنشيط في الشتاء، مشيرا إلى ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا الفترة المقبلة ونوه على أخذ الحيطة الأزمة لعدم حدوث انتكاسة وضغط على المستشفيات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة