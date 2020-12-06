"الأهلي" يطمئن على الطفل "عبدالرحمن" ضحية احتفالات نجع حمادي

قال علاء أبو الوفا، والد الطفل عبدالرحمن، ضحية احتفال الجمهور في شوارع نجع حمادي بفوز الأهلي ببطولة أفريقيا، إن المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تواصل معه تليفونيا، واطمأن على ابنه الذي يعاني من حروق في جسده.

وقال والد الطفل، لـ"الوطن"، إن "سراج الدين وعدني بعلاج ابنه في مستشفى خاصة في أي مكان حتى يرجع لطبيعته، وهناك شخص آخر مندوب عن النادي سيتواصل معه لإتمام إجراءات العلاج".

وأضاف، أن سراج الدين أصر على الحديث مع ابنه "عبدالرحمن"، ودار حديث بينهما، حيث طلب الطفل مقابلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ووعده بتنفيذ طلبه بعد إتمام شفائه، لافتا إلى أن تلك المكالمة رفعت من الروح المعنوية لابنه.

كان والد الطفل، مشجع النادي الأهلي، قال إن ابنه أصيب خلال قيام مشجعين في إحدى شوارع نجع حمادي، بإشعال النيران احتفالا بفوز الأهلي، واندلعت فيه النيران أحرقت وجهه وجزءا من شعره وأذنه ويديه وقدميه، ونقل إلى مستشفى نجع حمادي وخضع للعلاج به.

كان أصيب مشجعين اثنين في أثناء المشاركة باحتفالات فوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا، بحروق، إثر اشتعال النيران فيهما، بمدينة نجع حمادي .وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة شابين في أثناء الاحتفال بفوز فريق الأهلي، في شوارع مدينة نجع حمادي.

وتبين بحسب التحريات، أن الشابين أصيبا بحروق في أثناء الاحتفال بفوز الأهلي؛ إذ نشبت فيهما النيران خلال إشعال مشجعين اخرين النيران في سلك مواعين، ما تسبب لهم في حروق في الوجه والجسد بالقدمين واليدين من الدرجة الأولى.وكانت جماهير النادي الأهلي بقنا، سيطرت على الشوارع، للتعبير عن فرحتهم بالفوز بالبطولة الأفريقية، بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف