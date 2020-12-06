8 معلومات عن صفوان ثابت: درس الهندسة واعترف بعلاقته الجيدة بالإخوان

مع قرار جهات التحقيق، بحبس رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية مخالفة لأحكام القانون، يُسلط الضوء على الرجل الذي صدرت ضده العديد من الأحكام أبرزها تجميد أمواله في 2015.

من هو صفوان ثابت؟

1- هو صفوان أحمد ثابت السميري الجهني، تعود أصوله لبلدة عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

2- درس صفوان ثابت بكلية الهندسة.

3- تلقى تعليمه في الصناعات الغذائية بعد أن استقر في القاهرة.

4- أسس شركة جهينة للصناعات الغذائية، وتولى منصب رئيس مجلس إدارتها.

5- شغل ثابت منصب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

6- في أغسطس 2015 أعلنت لجنة حصر أموال الإخوان، في مؤتمر صحفي تحفظها على أموال وممتلكات رجل الأعمال أحمد صفوان ثابت، باستثناء شركة جهينة، حيث أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة "جهينة"، بسبب صلته بتنظيم الإخوان الإرهابي.

7- أعلن رئيس البورصة المصرية محمد عمران، في بيان عنه صدر في عام 2015 وقف أكواد رجل الأعمال صفوان ثابت بالبورصة وتجميد حصته وأسهمه في شركة جهينة للصناعات الغذائية.

وتعد شركة "جهينة" هي شركة للصناعات الغذائية وأكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر، وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية. وتمتلك جهينة 26 فرع بيع وتوزيع ولديها أسطول توزيع يضم أكثر من 1000 عربة.

8- في مارس 2013 تحدث ثابت عن علاقته بنظام الإخوان خلال لقائه ببرنامج "لقمة عيش" الذي يقدمه الكاتب الصحفي ماجد علي على قناة "المحور"، حيث قال إن علاقته كانت جيدة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته خلال فترة حكمه، وكذلك استمرت مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت مصادر كشفت القبض على سيد رجب السويركي رجل أعمال، ومالك محال التوحيد والنور، منذ يومين، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب والانتماء لجماعة محظورة، موضحة أنه يجري التحقيق مع السويركي، في التهم المنسوبة إليه.