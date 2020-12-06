علشان الرصيد ما يروحش.. انتظر 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد الكودي

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أنه في كل مرة، عندما يتم وضع كارت الشحن بالعداد مسبق الدفع يجب أن ينتظر المستخدم 15 ثانية يتم خلالها ظهور رسالة كارت مقبول أو Good للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

وضع الكارت بالعداد قبل أي عملية شحن

وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أنه يجب وضع الكارت بالعداد دائمًا قبل أي عملية شحن للتأكد من عدم وجود أي مشكلة، ولتجنب ظهور رسالة لا يمكن الشحن ووضع الكارت بالعداد أولا لمعرفة إذا كانت هناك أي ديون مثل (دين ثمن عداد – تمن كارت – ثمن شحنة مبدئية – فاتورة إصلاح – فواتير قديمة – تسويات عن استهلاك سابق – فرق مقايسة – مطالبة) من عدمه تجنبا لشكوى المشتركين من أنه عند وضع الرصيد داخل العداد، فالمبلغ الذي تم شحنه لم يتم إنزاله بالكامل وبالتحقق نجد هناك قيمة دين داخل العداد وتم خصمه لذا يفضل وضع الكارت بالعداد قبل الشحن للتعرف على حالة العداد كاملة.

وأوضح انه عند تركيب العداد يجب التأكد من وضع الكارت المشترك داخل العداد ومطابقة الكود وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

طرق شحن العداد مسبق الدفع

الشحن عن طريق منافذ فوري

- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.

- توجه إلى أقرب منفذ لفوري.

-اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

- أدخل الكارت فى ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

- اختر دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى، حسب رغبتك.

- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه، ثم دوس على زر العداد، لتظهر لك القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها).

طريقة شحن كارت الكهرباء بالفيزا

- تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

- سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختر تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

- اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن، سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا.

- اضغط توجه بالدفع.

- أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.