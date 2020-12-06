حفاظا على صحة أسرتك.. إزاي تنظف خزان المياه من أي شوائب أو عكارة؟

يعاني أغلب أصحاب المنازل من الذين يستخدمون خزانات المياه مع مرور الوقت وخاصة في أوقات الأمطار، من امتلاء الخزان بالرواسب والشوائب الضارة التي تعلق بالجدران والأسقف والأرضية الخاصة بالخزان، الأمر الذي قد يتسبب في مشكلات صحية لمستخدميه، خاصة أنّه يستخدم في كافة أغراض الحياة اليومية.

وفي هذا الصدد توضح "الوطن" كيفية تنظيف خزان المياه في المنازل بشكل صحيح، وذلك وفقًا لمحمود الزناتي، أحد الخبراء المتخصصين في تنظيف الخزانات على النحو التالي:

خطوات تنظيف خزان المياه

- تعد أولى خطوات تنظيف الخزان تفريغه بالكامل من المياه الموجودة به.

- يقوم صاحب الخزان بإغلاق جميع الحنفيات وأي منافذ تضخ المياه داخل الخزان.

- بعد ذلك يفضل استخدام أداة تعمل على تذويب الترسبات التي تكون متجمعة في قاع الخزان، حتى يتمكن القائم بعملية التنظيف من رؤية عكارة المياه بوضوح، ويمكن أن يستخدم فرشاة يد طويلة لم يتم استخدامها من قبل ليتمكن من إخراج الترسبات بالكامل من قاع الخزان.

- بعد ذلك يتم فتح منافذ المياه الخاصة بصرف الخزان حتى يتم التخلص من المياه غير الصالحة والترسبات العالقة بالخزان، مع استمرار غلق جميع منافذ المياه التي تغذي شبكات المنزل حتى لا يترسب إليها أي مواد أو شوائب.

- يفضل أن يدخل إلى الخزان شخص نحيل الجسم حتى يتمكن من التحرك للداخل والخارج من فتحة الخزان، ثم يقوم بتنظيفه جيدًا خاصة قاع الخزان والأسقف، والتأكد من أنّه خالٍ تمامًا من أي شوائب.

- يتم فتح منافذ المياه وغمر الخزان حتى عمق مناسب ليتم التأكد من تنظيفه وتصريف جميع الشوائب والمياه العكرة.

- بعد ذلك يتم فتح منافذ ضخ المياه إلى الخزان وفتح الحنفيات، لكي يتم تصريف أي مياه عالقة، ويفضل تركها مفتوحة قليلًا حتى تظهر المياه النظيفة مرة أخرى.

وتوفر شركات المياه والشرب والصرف الصحي خدمة تطهير الخزانات عن طريق عمال الشركة في 8 خطوات عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125، على النحو التالي:

1. تطبق إجراءات السلامة والأمان بالنسبة للفنيين والعمال قبل الشروع في الخطوات الخاصة بأعمال تطهير خزانات مياه الشرب، من التطهير والتعقيم وتجهيز المعدات اللازمة للتشغيل وتجهيز الخزان للعمل مع غلق محابس توزيع المياه والبدء في غسيل الخزان من الخارج.

2. في العملية الأولى من عملية تطهير خزانات مياه الشرب، إزالة كافة الأوساخ والطين والطحالب والرواسب من أرضية الخزان والمناطق المحيطة ليتم ضخ المياه المتسخة بواسطة الطلمبة الغاطسة إلى خارج الخزان عن طريق مواسير الصرف.

3. يتم غسيل الحوائط وجدران الخزان وكذلك الأرضية بواسطة الفرش متعددة الخشونة والصابون السائل ويتم التنظيف بعناية مع مراعاة الجوانب ووصلات المواسير.

4. تنظيف الجدران وأرضية الخزان باستخدام ضغط المياه العالي والذي يصل ضغط 120 بار باستخدام ماكينة high - pressure water jet للتخلص من بقايا الغسيل في المرحلة رقم 3 لتطهير الخزان.

5. استخدام الطلمبة المخصصة لنزح آثار الغسيل بعد تنظيف الخزان بالكامل من أرضية وحوائط وأسقف.

6. يتم رش الرذاذ المضاد للبكتيريا "الكلور" على الجدران والأسقف من الخزان لجعل الخزان معقما تمامًا من هجوم البكتيريا مع توافر فترة تلامس بين الكلور وجسم الخزان.

7. يتم استخدام جهاز أشعة uv التي توضع خصيصًا في عملية التطهير والتعقيم لقتل البكتيريا المتبقية في الخزان للتأكد من تطهير الخزانات بشكل جيد.

8. بعد إجراء عملية تطهير الخزان يتم البدء في ملء الخزان من المياه المتجددة في الشبكة العمومية مع البدء في قياس نسبة الكلور الحر المبتقي في الخزان بساعتين حيث لا يزيد على 1 جزء ولا يقل عن 0.5 جزء في المليون.