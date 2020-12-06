عاجل.. مصادر: حددنا هوية قتلة "زوجين في الواحات" وضبطهم خلال ساعات

قال مصدر مطلع، إن الأجهزة الأمنية بالجيزة، تمكنت من تحديد هوية المتهمين في واقعة مقتل زوجين في منزلهما بالواحات البحرية، حيث تبين أن الجناة على علاقة بالمجني عليهما، ودخلوا بطريقة مشروعة، وقتلاهما، ثم استولوا على المصوغات الذهبية.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيجرى ضبطهم خلال ساعات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، بعد بلاغ تلقته من نجلة المجني عليهما، وتبين أنهما قُتلا ببكدمات بالرأس بمسكنهما، الذي يقيما فيه بمفردهما، وبالفحص تبين سرقة مصوغات ذهبية خاصة المجني عليها.

وبدأت أجهزة الأمن، فى مناقشة الجيران وأقارب الضحايا، للوقوف على ملابسات الجريمة، كما تحفظت على الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة لتفريغها، لمعرفة ما إذا كانت التقطت صور للجناة أثناء دخولهم إلى المنزل وخروجهم فى وقت معاصر للواقعة من عدمه، حيث تمكنت من تحديد هويتهم.

وكشفت التحريات والتحقيقات، التى جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن هناك بعثرة فى محتويات المنزل، ما يشير إلى أن دوافع الجريمة هى السرقة، وأن منفذي الواقعة دخلوا بطريقة مشروعة.

وذكرت تحريات المباحث التى جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن بداية الواقعة كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من أهالى منطقة الواحات البحرية، بالعثور على كل من "شريعي محمد السيد" تاجر تمور، وزوجته "فوزية أحمد سعدي"، مقتولين في منزلهما وسط بركة من الدماء.

وانتقل فريق من المباحث إلى مسرح الجريمة، وبدأت القوات فى الفحص والتحرى، وتبين من مناظرة الجثتين تهشم رأسَيهما، ووجود بعثرة في المنزل، ما يرجح أن السرقة هي الدافع وراء قتل المجني عليهما، وتم تحرير المحضر رقم 853 إداري الواحات البحرية.