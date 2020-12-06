صاحب قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت: كان يمول الجناح المسلح للإخوان

قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق، الرئيس السابق للجنة حصر أموال الإخوان، والذي أصدر قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت مالك شركة جهينة، في 2015، إن "ثابت" كان يمول أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، ويقدم الدعم المالي للجناح المسلح للجماعة، والتحريات أثبتت دوره.

وأضاف المستشار عزت خميس في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إلقاء القبض على صفوان ثابت يؤكد صحة موقف اللجنة في 2015، متابعا: "الحمدلله، هذا القرار يؤكد صحة موقفنا رغم أن كثيرين شككوا فينا وقتها، وكان هناك جدلا كبيرا حول حقيقة صفوان ثابت، لكن مرت الأيام واتضح الحق للجميع وألقى القبض عليه".

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان، قررت في أغسطس 2015، برئاسة المستشار عزت خميس حينذاك قبل أن يغادر اللجنة، التحفظ على ممتلكات صفوان ثابت السائلة والمنقولة والعقارية، مستثنية من ذلك شركة "جهينة" لأنها شركة مساهمة وتمارس نشاطها بشكل طبيعي ولها أنشطة خيرية ستؤديها بشكل طبيعي أيضا، بحسب اللجنة في ذلك الوقت.

وكانت جهات التحقيق، قررت يوم السبت حبس رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام ومشاركة جماعة إرهابية مخالفة لأحكام القانون.

وتعد شركة "جهينة" هي شركة للصناعات الغذائية وأكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر، وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبية. وتمتلك جهينة 26 فرع بيع وتوزيع ولديها أسطول توزيع يضم أكثر من 1000 عربة.

يذكر أنه في مارس 2013 تحدث ثابت عن علاقته بنظام الإخوان خلال لقاء تليفزيوني، حيث قال إن علاقته كانت جيدة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته خلال فترة حكمه، وكذلك استمرت مع الرئيس المعزول محمد مرسي.