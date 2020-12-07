لجان حلوان تفتح أبوابها أمام الناخبين للاقتراع بجولة إعادة النواب

فتحت اللجان الانتخابية بالدائرة رقم 19 ومقرها حلوان أبوابها، قبل قليل، وفي تمام التاسعة صباحا أمام الناخبين من أبناء الدائرة لبدء عملية الاقتراع في جولة الإعادة ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتستمر اللجان الانتخابية في استقبال الناخبين على مدار اليوم وحتى التاسعة مساءً، على أن تعاود فتح أبوابها مرة أخرى في اليوم الثاني والأخير من أيام انتخابات مجلس النواب.

كان ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة على جميع اللجان في الدائرة، والتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من رجال الأمن المحيطين باللجان الانتخابية في مختلف المناطق، مع الحرص على توفير الكمامات والمواد المطهرة للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، والذين تواجدوا بصورة ضعيفة مع بداية فتح أبواب اللجان الانتخابية.

وتضم الدائرة رقم 19 بحلوان 4 مناطق رئيسية وهم التبين والمعصرة ومدينة 15 مايو وحلوان، حيث يتنافس فيها في جولة الإعادة 4 مرشحين على مقعدين اثنين، وهم اللواء عبدالنعيم حامد، مرشح حزب مستقبل وطن، وعرفة صالح عن نفس الحزب، ومصطفى إسماعيل المرشح المستقل، وإبراهيم محجوب المرشح المستقل أيضا.

يذكر أن المنافسة في الدائرة الـ19 بحلوان اشتعلت بصورة كبيرة منذ اليوم الأول لبدء ماراثون الانتخابات البرلمانية، وزادت حدة هذه المنافسة في جولة الإعادة، بعدما تمكن مرشح حزب مستقبل وطن عيد حماد بالفوز بالمقعد الأول من الجولة الأولى من بين 57 مرشح آخر، لتبقى المنافسة على المقعدين المتبقيين في الدائرة بين أربعة مرشحين، إثنان منهما عن حزب مستقبل وطن، بينما كان الآخران مستقلين، في الوقت الذي خرج فيه النواب الأربعة للدائرة عن المنافسة من الجولة الأولى، وهم النائب حمدي عبدالوهاب والنائب رضا البلتاجي والنائب إسماعيل نصر الدين، والنائبة دينا عبدالعزيز.