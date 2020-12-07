ضبط 167 قطعة سلاح نارى 232 قضية مخدرات وتنفيذ 58537 حكم قضائى متنوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 167 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 141 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(11) بندقية آلية.

(27) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات .

(121) فرد محلى.

(166) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(214) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58537) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5097) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(255) حكم جناية.

(17010) حكم حبس جزئى.

(3212) حكم حبس مستأنف.

(28564) حكم غرامة.

(9496) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (232) قضية مخدرات بحوزة (242) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (17,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (15,575 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3,396 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,540 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (689 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (230 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (180جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (135 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (93 جرام).

عدد (4724) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (30) متهم.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (3) تشكيلات عصابية،ضمت (7) متهمين إرتكبوا (13) حادث متنوع.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (217) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19005) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.