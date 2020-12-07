أزمة في "الاتصالات" بسبب تقييم الأداء.. والنقابة: 4 مطالب للتهدئة

حالة من الغضب بين العاملين بالمصرية للاتصالات بسبب تقيم الأداء، حيث رصدت النقابة العامة للاتصالات، برئاسة إبراهيم هيكل، عن طريق لجانها الفرعية "حالة من الغضب والاحتقان بين صفوف العاملين بالمصرية للاتصالات بسبب تقيم الأداء الذي نرى أنه يفرق ولا يوحد الصف بين العاملين".

وأصدرت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، بيانا، قالت فيه "لتهدئة الأوضاع يشمل طلبات العاملين، الذين هم قوام الشركة وعمودها الفقري وخصوصا لأنهم عملوا على قلب رجل واحد في ظل جائحة كورونا، وتحتفظ النقابة العامة بكافة الطرق الشرعية والقانونية للتصعيد إذا لم تدارك الأمر".

وأضافت: "من خلال استراتيجية النقابة العامة وتفاعلها مع تخوف العاملين والحراك الدائر جراء إصدار نموذج تقيم الأداء المزمع تطبيقه واستيائهم من الآثار السلبية التي تنعكس علي مكتسباتهم المالية واستقرارهم الوظيفي حيث أن النموذج المقترح يتعارض مع اللوائح المنظمة لقانون العاملين بالدولة لما فيه من نسب لتقيم الأداء إجبارية غير منصفه واردة مسبقا بالنموذج وتتعارض مع أهداف الموارد البشرية وسعيها لتنمية المهارات وتثير حفظية العاملين المخلصين وبناء على ما تقدم عقدت النقابة العامة عدة اجتماعات طارئة مع رؤساء اللجان ممثلي العاملين علي مستوي الجمهورية لمناقشة نموذج تقيم الأداء والذين خالصوا إلي أن هناك تخوف حقيقي ينطوي عليه هذا النموذج ومن منطلق حرص النقابة العامة للاتصالات علي تقدم شركتنا وازدهارها ومساندة مساعيها الرامية لقيادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وجاءت مطالب النقابة العامة حفاظا على الاستقرار الذي يسود أوساط العاملين كالتالي:

1- إلغاء تحديد النسب المسبقة بالنموذج والمرتبطه بالتقييم.

2- تتمسك النقابة العامة ولجانها الفرعية العمل بالتقيمات الواردة باللائحة بالبند رقم 67 و68 و69 ويكون علي هذا النحو "ممتاز - جديد جدا- جيد- متوسط- ضعيف".

3- ألا يكون لهذة التقييمات آثار مالية للعاملين حاليا أو مستقبلا "العلاوات- الدرجات الوظيفية- الأرباح الثانوية- حافز الاثابة".

4- تفعيل دور لجان شؤون العاملين بكافة تشكيلاتها طبقا لما ورد باللائحة.