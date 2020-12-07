رئيس البرلمان: الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع المجلس الجديد

أدلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة

و اكد رئيس البرلمان ان الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد و اضاف الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم و لا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد و استقالة الحكومة و الامر في النهاية يرجع لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الاصيل من الناحية الدستورية

و قال رئيس مجلس النواب ان نجاح مصر في اجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري رسالة هامة للداخل و الخارج خاصة و انها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا وقال رئيس مجلس النواب ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري و مؤسسات الدولة في ظل التحديات خاصة كورونا مضيفا " و هي رسالة لكثير من الدول علو مستوى العالم ان خيار تاجيل الانتخابات غير ضروري

ووجه رئيس مجلس النواب التحية للاجهزة الامنية القائمة على اجراء الانتخابات مثل الجيش و الشرطة و اضاف " و التحية واجبه للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ و النواب و قال رئيس مجلس النواب " الوضع كان يشجع المواطنين في المحافظات للخروج و الادلاء بصوتهم في الاستحقاق النيابي

و قال د على عبد العال " البرلمان السابق كان استثنائي و قام بدوره في مرحلة انتقالية تمر بها اي دولة و قام بصياغة البنية التشريعية و تصدى لها بكل شجاعة مضيفا " صاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن

و قال رئيس مجلس النواب ان التحديات القادمة التي تواجه المجلس القادم هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة و منها قانون المحليات الذى سيصدره المجلس القادم

و كشف رئيس البرلمان ان المجلس القادم هو الذي يصدر لائحة مجلس الشيوخ و حول ريادة نسبة تمثيل للشباب في البرلمان القادم قال مصر دولة شابة و الاغلبية للشباب و تنسيقية شباب الاحزاب نموذج ناجح و لها دور ملموس و لها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع و الرقابة و قال رئيس البرلمان ان التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية و الاحزاب و التنوع ثراء في المناقشات و ينعكس بشكل ايجابي على التشريع و الرقابة